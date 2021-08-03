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تعرف على أسباب تكون الغازات وانتفاخات البطن وطرق التخلص منها

تعرف على أسباب تكون الغازات وانتفاخات البطن وطرق التخلص منها
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تواصل – وكالات:

الغازات هي جزء طبيعي من عملية الهضم التي تحدث داخل الجهاز الهضمي، ولكن عند زيادة الغازات قد يكون ذلك عرض نتيجة خلل بحركة الأمعاء أو أي مشكلة صحية أخرى.

نستعرض في التقرير التالي طريقة تكون غازات البطن وكيفية التخلص منها، وفقًا لـ:”Very well health” و”Health line”.

إذا قام الشخص بإخراج الغازات بشكل يزيد عن المعدل الطبيعي، قد يكون ذلك عرضاً طارئاً لمشكلة تحدث داخل الجهاز الهضمي، وبالرغم من ذلك قد يساعد تغيير العادات الغذائية في تقليل إطلاق الغازات.

كيف تحدث الغازات داخل الجهاز الهضمي؟

تحدث الغازات لدى الجميع بشكل طبيعي وقد تشير إلى صلاحية عمل الجهاز الهضمي، وقد تحدث عن طريق ما يلي:

ابتلاع الهواء

في الدورة العادية من اليوم نبتلع بعض الهواء يتم إطلاق هذا الهواء بشكل عام من خلال عملية التجشؤ، يمكن لهذا الهواء أيضًا أن يشق طريقه إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم إطلاقه عبر المستقيم على شكل انتفاخ.

هناك أشياء يمكن أن تجعل الشخص يبتلع هواءً أكثر من المعتاد، والتي تتمثل فيما يلي:

-الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة.

– شرب المشروبات الغازية.

– مضغ العلكة.

– التدخين.

– مص الحلوى الصلبة.

بكتيريا الأمعاء

بعض المواد في الطعام لا يتم هضمها وامتصاصها بشكل جيد من قبل الجسم، عندما تصل هذه المواد وخاصة الكربوهيدرات مثل السكريات البسيطة والنشويات إلى الأمعاء الغليظة فإن البكتيريا الموجودة في الأحشاء تتفاعل معها، نتيجة هذا الانهيار هو إطلاق الغاز.

هذا الغاز هو عادة ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والميثان والنيتروجين، على الرغم من إمكانية امتصاص بعض هذه الغازات في مجرى الدم وزفيرها، إلا أن معظمها يتم إطلاقه من خلال فتحة الشرج.

كيف يمكن التخلص من الغازات المعوية؟

يمكن اتخاذ بعض الخطوات للتخلص من غازات البطن المزعجة:

-لا تؤخر حركات الأمعاء، قد يؤدي تأخير حركة الأمعاء إلى تراكم الغازات داخل الأمعاء مما يسبب الألم والانتفاخ، وعندما تخرج الغازات قد تكون رائحتها أكثر لأنها تتحرك حول البراز.

-يمكن اختيار الأطعمة التي تقل احتمالية تكون الغازات.

-يمكن تناول بعض الأعشاب الدافئة التي تساعد على تقليل الانتفاخ.

-هناك بعض المكملات الغذائية التي قد تساعد في تقليل الغازات ولكن يجب استشارة مختص قبل الاعتماد عليها ومن أبرزها مكملات البروبيوتيك، واللاكتاز و منتجات سيميثيكون.

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