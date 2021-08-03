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سائق يقود بسرعة جنونية ويعرض حياته والآخرين للخطر (فيديو)

سائق يقود بسرعة جنونية ويعرض حياته والآخرين للخطر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بالقيادة بسرعة جنونية والتفحيط على أحد الطرق السريعة بالمملكة.

وأظهر المقطع، قائد المركبة يقود سيارته بسرعة جنونية، متخطياً السيارات بجواره في الرياض، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وينصح خبراء قيادة السيارات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

كما ينصح الخبراء بأهمية الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

وكذلك من المهم إضاءة الأنوار والإشارات الخلفيةً أثناء القيادة ليلاً لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

 

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