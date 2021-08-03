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«دلتا بلس» يظهر للمرة الأولى في كورويا الجنوبية.. أخطر سلالات كورونا

«دلتا بلس» يظهر للمرة الأولى في كورويا الجنوبية.. أخطر سلالات كورونا
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تواصل – وكالات:

سجلت كوريا الجنوبية الثلاثاء حالتي إصابة بسلالة “دلتا بلس” شديدة العدوى من فيروس كورونا، كما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

يُشار إلى أن وقوع إصابات بهذه السلالة التي تعد سلالة فرعية من سلالة دلتا التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند، يعتبر هو الأول من نوعه في البلاد، وفقا للوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت الوكالة إن إحدى الإصابتين هي لرجل في الأربعينات من العمر، لم يسافر خارج البلاد مطلقا.

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة دلتا للمرة الأولى في الهند في أول أكتوبر الماضي، وتعتبر السلالة المتحورة أشد عدوى، وقد تتمكن من إصابة من تلقوا اللقاح.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الأن 6016 حالة إصابة بأربع سلالات متحورة من الفيروس من بينها 2983 إصابة بسلالة دلتا.

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه تم حظر ارتياد المطاعم والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة أسبوعين في معظم المناطق باستثناء بعض المقاطعات الصغيرة.

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد بعيد من احتواء تفشي كوفيد-19 من خلال حملة مكثفة للكشف عن الإصابات وتتبعها أثناء عام الجائحة الأول.

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