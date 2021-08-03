نجل «حميدان التركي» يكشف عن 3 خيارات متاحة للجنة الإفراج عن والده

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية منذ 15 عاماً، أن اليوم الثلاثاء هو موعد جلسة الافراج المشروط عن والده، مضيفاً أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة ٨ صباحا بتوقيت كولورادو الساعة ٥ عصرا بتوقيت المملكة.

وأضاف تركي، عبر حسابه في “تويتر” أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة هي:

١- قبول طلب الافراج المشروط.

٢-رفض طلب الافراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

٣- رفض طلب الافراج المشروط نهائيا وإكمال مدة اامحكومية القصوى (مدى الحياة)

ونشر “تركي”، اليوم، رسالة صوتية من والده، بعد زيارة ابنتيه “نورة” و”أروى” له في سجنه يوم الأحد الماضي.

وقال “حميدان التركي”، في التسجيل الصوتي: “الحمد لله الذي ردّ علي روحي وأذن لي برحمة منه أن أعانق ابنتي نورة وأروى، وأول الخير قطرة، وأسأل الله أن يُعيدني برحمة منه”.

وأعرب عن أمله في أن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه، داعيا الجميع للدعاء له، بأن تتيسر الجلسة المقرر عقدها اليوم وأن يكتب الله له الفرج.

وتزامناً مع الجلسة، تصدر هاشتاق “حميدان التركي” قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسط تفاعل من المغردين بالدعاء له وأن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه.