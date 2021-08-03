عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يرتفع لأكثر من 28 مليون جرعة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي”.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1113 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة.