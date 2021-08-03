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5 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز»

5 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، خطوات إصدار وكالة إلكترونية عبرناجز، مشيرة إلى أنه قد تم إصدار 1.5 مليون وكالة إلكترونية عبر البوابة خلال النصف الأول من 2021م.

وتمثلت خطوات إدار الوكالة الإلكترونية في :

1-اختيار خدمة إصدار وكالة إلكترونياً.

2-اختيار نوع الوكالة.

3-اختيار صفة الموكل وإضافة الوكيل.

4-تحديد نص الوكالة وتاريخ الانتهاء.

5-معاينة الوكالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل، أنه تم إنجاز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ بداية العام الجاري، تركّزت معظم العمليات على الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات، عبر خدمة الموثق.

وبلغ إجمالي العمليات التوثيقيّة خلال شهر يوليو المنصرم نحو 20 ألف عملية توثيقيّة توزّعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

ويمكن للمستفيدين طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثّق المتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي، أو من خلال موقع الخدمة (هنا).

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