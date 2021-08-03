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جلسة جديدة لـ«حميدان التركي» اليوم أمام القضاء الأمريكي.. ورسالة صوتية مؤثرة (تسجيل صوتي)

جلسة جديدة لـ«حميدان التركي» اليوم أمام القضاء الأمريكي.. ورسالة صوتية مؤثرة (تسجيل صوتي)
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تواصل – فريق التحرير:

يعقد القضاء الأمريكي، اليوم الثلاثاء عند الساعة 8 صباحاً بتوقيت كولورادو الخامسة عصراً بتوقيت المملكة، جلسة للإفراج المشروط عن المواطن “حميدان التركي”، بعد 15 عاماً قضاها في السجون الأمريكية.

وقال “تركي” نجل حميدان التركي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: “بعد ١٥ عاماً من السجن يتجدد الأمل بالفرج في جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي.. دعواتكم”.

ونشر “تركي”، اليوم، رسالة صوتية من والده، بعد زيارة ابنتيه “نورة” و”أروى” له في سجنه يوم الأحد الماضي.

وقال “حميدان التركي”، في التسجيل الصوتي: “الحمد لله الذي ردّ علي روحي وأذن لي برحمة منه أن أعانق ابنتي نورة وأروى، وأول الخير قطرة، وأسأل الله أن يُعيدني برحمة منه”.

وأعرب عن أمله في أن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه، داعيا الجميع للدعاء له، بأن تتيسر الجلسة المقرر عقدها اليوم وأن يكتب الله له الفرج.

وتزامناً مع الجلسة، تصدر هاشتاق “حميدان التركي” قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسط تفاعل من المغردين بالدعاء له وأن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه.

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