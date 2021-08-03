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«البنك المركزي» يعلن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين

«البنك المركزي» يعلن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي السعودي، فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة 19 لكلا الجنسين، وهو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والموصى بها من قِبل وزارة التعليم.

وأوضح البنك أن فترة التسجيل قد بدأت من يوم الأحد 01 / 08 / 2021م، وستنتهي يوم السبت 28 / 08 / 2021م، مشترطاً في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الآتية: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)، إضافة إلى معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن تكون نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقاً للآتي: (لخريجي الجامعات الداخلية: TOEFL IBT 60 or Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79 or Academic IELTS 6.5).

كما حَددت متطلبات البرنامج ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً لحامل البكالوريوس و(30) عاماً لحامل الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وبيّن البنك المركزي السعودي؛ أن المقبولين في البرنامج سيُمنحون العديد من المزايا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي علىالرابط.

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