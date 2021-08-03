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«الصحة»: حجز مواعيد الجرعة الأولى مسبقاً للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عاماً

«الصحة»: حجز مواعيد الجرعة الأولى مسبقاً للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا مسبقاً للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (١٢-١٨ عاماً).

وأوضحت عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأشارت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

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