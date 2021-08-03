تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في متصفح Google Chrome.

وقال المركز: إن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة «Windows» وMac وLinux، مبينا أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر رابط كروم، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة (هنا) .

وأوضح المركز أن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome.

وأشار إلى أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.