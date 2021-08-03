الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح «جوجل كروم»
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في متصفح Google Chrome.

وقال المركز: إن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة «Windows» وMac وLinux، مبينا أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر رابط كروم، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة (هنا) .

وأوضح المركز أن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome.

وأشار إلى أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.

الصورة

مواد ذات صلة

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرة في منتجات «أبل»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرة في منتجات «أبل»

خبير يحذر من إعداد خطير على «آيفون» يعرّض هاتفك للاختراق في ثوانٍ

خبير يحذر من إعداد خطير على «آيفون» يعرّض هاتفك للاختراق في ثوانٍ

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «مايكروسوفت إيدج»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «مايكروسوفت إيدج»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>