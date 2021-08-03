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شركة تبتكر تطبيقاً جديداً يساعد في الإقلاع عن التدخين

شركة تبتكر تطبيقاً جديداً يساعد في الإقلاع عن التدخين
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تواصل – وكالات:

قامت إحدى الشركات بتصميم تطبيق جديد يسهل عملية الإقلاع عن التدخين خلال ستة أيام فقط، حيث يعمل هذا التطبيق على إقناع المدخنين بأهمية ترك هذه العادة السلبية.

وقد قامت شركة كويتشور بإطلاق التطبيق الجديد، الذي يعمل على الجوانب النفسية والذهنية للمدخنين، لتغيير طريقة تفكيرهم ومشاعرهم حيال التدخين.

وقال خبراء الشركة: إن هذا التطبيق يحتوي على مزيج من النصوص ومقاطع الفيديو والتمارين التي تثقف الناس حول الجوانب السلبية المختلفة للتدخين.

ولا يركز البرنامج على الجوانب الصحية التي يعرفها الجميع عن مضار التدخين، ولكنه يتعامل مع جميع عمليات التفكير التي تحدث في ذهن المدخن.

يذكر بأن تطبيق QuitSure متاح على كل من نظامي أندرويد و iOS ، وهو مجاني تمامًا، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

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