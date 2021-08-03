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«استشاري» يتوقع: تطعيم الأطفال من 5 – 12 عاماً بلقاح «كورونا» يبدأ خلال 3 أشهر (فيديو)

«استشاري» يتوقع: تطعيم الأطفال من 5 – 12 عاماً بلقاح «كورونا» يبدأ خلال 3 أشهر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، إمكانية البدء في تطعيم الأطفال من أعمار 5 سنوات إلى 12 عامًا بلقاح كورونا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف الزامل خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن هناك العديد من الدراسات تجرى الآن على هذه الفئة العمرية، متوقعا أنه في غضون شهرين أو ثلاثة تأتي أخبار هذه الدراسات ليبدأ تطعيم هذه الشريحة في المجتمع.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأشارت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

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