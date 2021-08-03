الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما هي أعلى درجة حرارة يمكن أن يتحملها جسم الإنسان؟

ما هي أعلى درجة حرارة يمكن أن يتحملها جسم الإنسان؟
0

تواصل – وكالات:

أصبحت الحرارة الشديدة تشكل تهديدا صحيا أكثر فأكثر، مع تغير المناخ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

ويتميز جسم الإنسان بمرونته، لكنه لا يستطيع تحمل الكثير. إذاً ما هي أعلى درجة حرارة يمكن أن يتحملها الناس؟.

الإجابة مباشرة: تبلغ درجة حرارة بصيلة الترمومتر المبللة (التي يقرأها مقياس حرارة مغطى بقطعة قماش مبللة بالماء) 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة Science Advances. وتختلف درجة حرارة بصيلة الترمومتر الرطبة عن درجة حرارة الهواء التي قد يبلغ عنها تطبيق الطقس.

وبدلا من ذلك، تُقاس درجة حرارة بصيلة الترمومتر المبللة بواسطة مقياس حرارة مغطى بقطعة قماش مبللة بالماء، ويأخذ في الاعتبار الحرارة والرطوبة. وهذا الأخير مهم لأنه مع وجود المزيد من الماء في الهواء، يصعب على العرق أن يتبخر من الجسم ويبرد الشخص.

و يصبح الجسم شديد الحرارة – فوق 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية). وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل النبض السريع وتغير في الحالة العقلية وقلة التعرق، والإغماء والغيبوبة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

مواد ذات صلة

«الزعاق»: مع نهاية أغسطس تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً

«الزعاق»: مع نهاية أغسطس تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً

هذه المحافظة تسجل 52.4° مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة

هذه المحافظة تسجل 52.4° مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

مختص في «الأرصاد» يكشف سبب تفاوت درجة الحرارة من مكان لأخر

مختص في «الأرصاد» يكشف سبب تفاوت درجة الحرارة من مكان لأخر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>