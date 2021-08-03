ما هي أعلى درجة حرارة يمكن أن يتحملها جسم الإنسان؟

تواصل – وكالات:

أصبحت الحرارة الشديدة تشكل تهديدا صحيا أكثر فأكثر، مع تغير المناخ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

ويتميز جسم الإنسان بمرونته، لكنه لا يستطيع تحمل الكثير. إذاً ما هي أعلى درجة حرارة يمكن أن يتحملها الناس؟.

الإجابة مباشرة: تبلغ درجة حرارة بصيلة الترمومتر المبللة (التي يقرأها مقياس حرارة مغطى بقطعة قماش مبللة بالماء) 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة Science Advances. وتختلف درجة حرارة بصيلة الترمومتر الرطبة عن درجة حرارة الهواء التي قد يبلغ عنها تطبيق الطقس.

وبدلا من ذلك، تُقاس درجة حرارة بصيلة الترمومتر المبللة بواسطة مقياس حرارة مغطى بقطعة قماش مبللة بالماء، ويأخذ في الاعتبار الحرارة والرطوبة. وهذا الأخير مهم لأنه مع وجود المزيد من الماء في الهواء، يصعب على العرق أن يتبخر من الجسم ويبرد الشخص.

و يصبح الجسم شديد الحرارة – فوق 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية). وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل النبض السريع وتغير في الحالة العقلية وقلة التعرق، والإغماء والغيبوبة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.