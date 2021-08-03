الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، المسؤولين في المنطقة باستغلال الإمكانيات المتاحة لمواجهة الأمطار والسيول.

وقال أمير المنطقة خلال جولة تفقدية لأماكن السيول والأمطار، ردًا على حديث أحد المسؤولين في المنطقة بشأن الحلول التي تحتاج مزيدًا من الدعم المادي، إن على المنطقة استغلال ما لديها من إمكانيات ولا تنتظر الدعم.

وأوضح أن الإمكانيات المتوفرة لدى أمانة منطقة جازان والبلديات كبيرة، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الإمكانات قبل المطالبة بالدعم.

وكان أمير منطقة جازان، قد قام أمس الاثنين بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة.

مواد ذات صلة

أمير جازان يصدر قراراً بإعفاء رئيس مركز الفطيحة وتكليف البقمي خلفاً له

أمير جازان يصدر قراراً بإعفاء رئيس مركز الفطيحة وتكليف البقمي خلفاً له

بالفيديو.. السيول القوية تجرف مركبة في وادي جازان

بالفيديو.. السيول القوية تجرف مركبة في وادي جازان

مشهد نادر الحدوث.. السيول تقطع الطريق بين الأفلاج ووادي الدواسر

مشهد نادر الحدوث.. السيول تقطع الطريق بين الأفلاج ووادي الدواسر

ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض

ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة