موظف بمستشفى يطلب من أمير الجوف توضيح موقفه الصحي عبر تطبيق «توكلنا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر موظفاً يفاجئ أمير منطقة الجوف بطلبه موقفه الصحي عبر تطبيق “توكلنا”.
وأوضح المقطع المتداول ، موظف الاستقبال بمستشفى محافظة طبرجل وهو يفاجئ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بطلب تطبيق توكلنا للتأكد من أنه محصّن .
ويبين المقطع استجابة أمير الجوف للموظف، ويؤكد أن التعليمات الصحية تُطبق على الجميع دون أي استثناء.
#ملتقى_اعلاميي_الجوف
موظف الاستقبال بمستشفى محافظة#طبرجليفاجئ سمو أمير#منطقة_الجوفبطلب تطبيق#توكلناللتأكد من أنه محصّن ، وسموه يستجيب ويؤكد أن التعليمات الصحية تُطبق على الجيمع دون أي استثناء.#نتعاون_مانتهاون@Badermasaker@SaudiMOH@tfrabiahpic.twitter.com/VtsjjNBGGG
— ملتقى إعلاميي الجوف (@aljoufr)August 2, 2021