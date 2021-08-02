موظف بمستشفى يطلب من أمير الجوف توضيح موقفه الصحي عبر تطبيق «توكلنا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر موظفاً يفاجئ أمير منطقة الجوف بطلبه موقفه الصحي عبر تطبيق “توكلنا”.

وأوضح المقطع المتداول ، موظف الاستقبال بمستشفى محافظة طبرجل وهو يفاجئ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بطلب تطبيق توكلنا للتأكد من أنه محصّن .

ويبين المقطع استجابة أمير الجوف للموظف، ويؤكد أن التعليمات الصحية تُطبق على الجميع دون أي استثناء.