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«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة

«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي – طالبات).

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل سيتاح للطلاب في:4-8-2021م.

وتابع المركز الوطني للقياس أنه يمكن التسجيل في اختبار القدرات العامة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضح المركز أن التسجيل المبكر ينتهي في 2/9/2021م، ويستمر التسجيل المتأخر حتى يوم الاختبار حسب توفر المقاعد.

وتابع المركز الوطني للقياس أنه يُشترط أن تكون حالة الوضع الصحي في تطبيق “توكلنا”، إما محصن أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعاف.

 

 

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