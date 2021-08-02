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المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن عن نتائج القبول النهائي لعدة رتب

المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن عن نتائج القبول النهائي لعدة رتب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي).

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير الرجوع للموقع الالكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الرابطhttps://jobs.sa

أولاً: تعليمات قبل الحضور 

– يمنع إدخال أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

– يمنع احضار الأدوات الحادة والملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها….).

– يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز.

– يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

– نظراً للوضع الراهن لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

– رفع مستوى اللياقة البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا قدر الله.

ثالثاً: المستندات المطلوبة

– أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

– صور ملونه مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور).

– إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث).

– عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.

– الحضور للمركز باللبس الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات التحضير للدورة التدريبية.

– كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10)، ولا يوجد صناديق أمانات لحفظ أي شيء.


* في حال ثبت إصابتك بفايروس كورونا تزويدنا بنتيجة الفحص على الإيميل (HR@911.gov.sa) لتحديد التاريخ المناسب لاحقاً لدخولك الدورة التدريبية .

– الحضور الساعة السابعة صباحاً يوم الأحد الموافق 29\12\1442هـ هـ حسب تقويم أم القرى في (المعهد أو المركز المحدد لكل طالب).

– بناء على الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 24-9-1442هـ والمتضمن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

رابط اللاستعلام:

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا ).

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