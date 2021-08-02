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توضيح مهم من «البيئة» بشأن ضوابط وإجراءات المقابل المالي للتراخيص (فيديو)

توضيح مهم من «البيئة» بشأن ضوابط وإجراءات المقابل المالي للتراخيص (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد.

وأوضحت الوزارة، أن المراكز الوطنية ستقوم على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

 

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