«أمانة المدينة» إعادة التشغيل بشكل جزئي لطريق عمر بن الخطاب

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأثنين، عن إعادة التشغيل بشكل جزئي لطريق عمر بن الخطاب في اتجاه طريـق الملك فيصـل (الدائـري الأول) بالتنسيق مع مرور منطقة المدينة المنورة.

وكانت الأمانة قد قررت إغلاق طريق عمر بن الخطاب مؤقتاً؛ لتنفيذ مشروع ساحة الملك عبدالعزيز، بدءاً من يوم 24 يونيو الماضي.

وأوضحت الأمانة في حينه، أنه سيتم إغلاق طريق عمر بن الخطاب “العنبرية” الطالع والنازل في الجزء الواقع أمام أمانة المدينة المنورة.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين لاستخدام الطرق البديلة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.