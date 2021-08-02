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سقوط عشرات الضحايا في حرائق الغابات في تركيا (فيديو)

سقوط عشرات الضحايا في حرائق الغابات في تركيا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، على الأقل في حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب تركيا ودمرت منتجعات ساحلية وأجبرت السياح على الفرار.

والتهمت النيران المستعرة منذ أيام عشرات الأشجار في الغابات التركية، فيما تكافح تركيا في مواجهة أسوأ أزمة حرائق منذ عقد، على طول السواحل التركية على البحر المتوسط وبحر إيجة، أحد المناطق السياحية الرئيسية في البلاد.

وقالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إنها احتوت أكثر من 130 حريقاً، ولا تزال جهود مكافحة الحرائق مستمرة.

وأظهرت مقاطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع، إجلاء السياح من المنتجعات الشاطئية بالقوارب، بمشاركة سفن خفر السواحل التركية في عمليات الإنقاذ.

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