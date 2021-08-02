شاهد.. جريان السيول يؤدي إلى انحسار المركبات بخميس مشيط (فيديو)

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول في محافظة خميس مشيط بمنطقة جازان.

ويوضح المقطع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في أحد شوارع المحافظة مما أدى إلى انحسار المركبات بالشارع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .