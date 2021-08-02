شرطة مكة: القبض على ٤ سودانيين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة

وتفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.