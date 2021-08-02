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5 أهداف لتوطين مهنة خدمة العملاء عن ‏بعد

5 أهداف لتوطين مهنة خدمة العملاء عن ‏بعد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تلك الأهداف تتمثل في تيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوادر سعودية، وتعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، وتحفيز العمل عن بعد والوصول لكافة المناطق، وتقليل هجرة الوظائف، وكذلك حماية البيانات الوطنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار “قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين” ، وتطبيق القرار بدءاً من أمس الأحد.

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

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