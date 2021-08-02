تعرّف على شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة أبشر، عن شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية.

وأوضحت أبشر عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه لا بد أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 90 يوماً، بالإضافة لسداد المخالفات المرورية، والتأكد من سداد رسوم الخدمة، وعدم وجود قيود سفر.

فيما أكدت المنصة أن فئات التأشيرة تنقسم إلى قسمين هما العودة قبل 31 على أن يكون آخر موعد للعودة هو التاريخ المحدد وتبدأ من تاريخ الإصدار، وثاني فئة هي المدة بالأيام، وتتطلب صلاحية أكثر من 90 يوم في هوية المقيم، بالإضافة للمدة المحددة وتبدأ من تاريخ السفر.