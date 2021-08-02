وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في جنوب غرب مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول عمليات الخدمات.

– مدير تطوير تصميم حافة العالم.

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

– مساعد أول تطوير التصاميم الهندسية.

– مساعد مدبر تطوير تصاميم السكك الحديدية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)