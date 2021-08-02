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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الجنوبي والأوسط .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

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