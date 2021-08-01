نادرة الحدوث.. «الصحة»: هناك 4 أعراض للحساسية المفرطة من لقاح كورونا

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أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أهم أعراض جانبية للقاح كورونا.

وقال عسيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك 4 أعراض للحساسية المفرطة من لقاح كورونا، وهي الحساسية المفرطة من اللقاح أعراضها هبوط الضغط، تورم الفم و اللسان، ضيق التنفس، فقدان الوعي”.

وأضاف أن هذه الأعراض نادرة جداً و لا علاقة لها بحساسية الطعام والأدوية والحشرات والمهيجات البيئية.

واختتم عبدالله عسيري بقوله “المادة الوحيدة المعروفة التي قد تؤدي لحساسية من لقاح فايزر هي مادة بولي اثيلين جلايكول PEG لذلك من لديه حساسية عامة شديدة فيسأل طبيبه إن كانت هذه المادة هي السبب ويستثنى من اللقاح”.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1285) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374) حالة ولله الحمد.