الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وفاة شخصين في تصادم 22 مركبة على طريق «السليل – الأفلاج» بسبب الغبار (فيديو)

وفاة شخصين في تصادم 22 مركبة على طريق «السليل – الأفلاج» بسبب الغبار (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصادم 22 مركبة على طريق السليل – الأفلاج بسبب الموجة الغبارية المفاجئة التي شهدتها المنطقة اليوم الأحد.

في سياق متصل، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها في “تويتر”، أن قيادة أمن الطرق بمحافظة الأفلاج باشرت حادث تصادم مكون من (22) مركبة إثر موجة غبارية مفاجئه بالقرب من العجيلية ، نتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة آخرين، وجرى استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للجهة المختصة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. تصادم وانحراف مركبة بسبب السرعة الزائدة

بالفيديو.. تصادم وانحراف مركبة بسبب السرعة الزائدة

شاهد.. حادث مروع بسبب السرعة الجنونية

شاهد.. حادث مروع بسبب السرعة الجنونية

بالفيديو.. تصادم عدد من المركبات بسبب الأمطار في الرياض

بالفيديو.. تصادم عدد من المركبات بسبب الأمطار في الرياض

أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق «شرورة -الرياض».. غبار وتدني الرؤية الأفقية

أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق «شرورة -الرياض».. غبار وتدني الرؤية الأفقية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة