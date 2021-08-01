«النيابة» تحدد عقوبة عدم إفصاح المسافرين عن زيارة الدول الموبوءة بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، ضرورة الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة.

وأوضحت النيابة، في يان لها عبر حسابها في “تويتر”، إن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

وبينت أن الغرامة ستصل إلى 500 ألف ريال، مطالبة أيضا الجميع بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة، موضحة أن أي مخالف أو مشغل وسيلة نقل أو مالكها، سيتحمل أي ضرر من مخالفته.

وتابعت النيابة العامة “أن المخالفة إذا اقترنت بفعل جرمي، فستحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة”.