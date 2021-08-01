الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكثر من 8 ملايين وجه مراجع.. تعرّف على نشاطات جمعية «مكنون» الصيفية (فيديو)

أكثر من 8 ملايين وجه مراجع.. تعرّف على نشاطات جمعية «مكنون» الصيفية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

 نشرت جمعية “مكنون” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالرياض إحصائية بنشاطها الصيف للعام الجاري 1442 هـ.

 وأوضحت أنه  بلغ أعداد المستفيدين أكثر من 59 ألف مستفيد  وأكثر من 8 ملايين وجه مراجع وأكثر من 2 مليون وجه محفوظ، و326 خاتمة مجتازة.

 وأشار ت إلى أعداد المدارس المستفيدة من نشاطها الصيفي بلغ 458 مدرسة و 4052 حلقة و 4548 كادر تعليمي وإشرافي.

 

ولتوضيح أكثر لنشاطات الجمعية اليك هذا الفيديو:

 

مواد ذات صلة

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة في «مصايف» المملكة

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة في «مصايف» المملكة

نصيحة طبيب: تناول «الآيس كريم» ليس حلاً لتقليل الشعور بالحر..وهذه هي أفضل البدائل

نصيحة طبيب: تناول «الآيس كريم» ليس حلاً لتقليل الشعور بالحر..وهذه هي أفضل البدائل

أجواء صيفية عادية.. «الحصيني» يتوقع موعد نهاية الصيف وبداية الخريف

أجواء صيفية عادية.. «الحصيني» يتوقع موعد نهاية الصيف وبداية الخريف

استشاري يوضح تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب (فيديو)

استشاري يوضح تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة