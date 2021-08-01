أكثر من 8 ملايين وجه مراجع.. تعرّف على نشاطات جمعية «مكنون» الصيفية (فيديو)

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نشرت جمعية “مكنون” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالرياض إحصائية بنشاطها الصيف للعام الجاري 1442 هـ.

وأوضحت أنه بلغ أعداد المستفيدين أكثر من 59 ألف مستفيد وأكثر من 8 ملايين وجه مراجع وأكثر من 2 مليون وجه محفوظ، و326 خاتمة مجتازة.

وأشار ت إلى أعداد المدارس المستفيدة من نشاطها الصيفي بلغ 458 مدرسة و 4052 حلقة و 4548 كادر تعليمي وإشرافي.

ولتوضيح أكثر لنشاطات الجمعية اليك هذا الفيديو: