«حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة تابعين لـ«أرملة» تزوجت ولديها أبناء

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن ، كيفية إضافة تابعين لأرملة تزوجت ولها أبناء.

وأكد في رده على استفسار إحدى المواطنات على موقع “تويتر”، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم اضافتها كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”.

وأضاف “حساب المواطن” أنه بإمكان الزوجة إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة” الزوج” واختيار صلة القرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية او إثبات احتضان).

وكانت مواطنة ” أرملة” قد استفسرت عن كيفية إضافة أبنائها من الزوج الأول كتابعين لها بعد زواجها .