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أمير الرياض بالنيابة: التحصين شرط لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة: التحصين شرط لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
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تواصل – فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على القطاعات في المنطقة كافة ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين المعتمد من وزارة الصحة من خلال تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين عند الدخول للأنشطة (الاقتصادية ، والتجارية ، والثقافية ، والترفيهية ، والرياضية ، والثقافية ، والعلمية ، والاجتماعية)، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.

وشدد سموه على القطاعات كافة بأهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

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