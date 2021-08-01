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«المسند»: هذه المنطقة الأشد حرًا والرطوبة الخانقة تزداد في أغسطس

«المسند»: هذه المنطقة الأشد حرًا والرطوبة الخانقة تزداد في أغسطس
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، إن الشرقية من أكثر المناطق حرارة في المملكة.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بصفة عامة تعتبر المنطقة الشرقية الأشد حرًا في السعودية، وفي شهر أغسطس تزداد الرطوبة الخانقة لضعف رياح البوارح الشمالية”.

وتابع د. عبدالله المسند: “خلال شهر أغسطس (عادة) تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار وذلك لتشكل منخفض جوي وسط المملكة والذي يغير من مهب الرياح الشمالية السائدة قبل ذلك”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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