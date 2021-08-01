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عسيري: بعد 7 أشهر و4 مليار جرعة لم يبق للتوجس من «لقاح كورونا» أي مبرر

عسيري: بعد 7 أشهر و4 مليار جرعة لم يبق للتوجس من «لقاح كورونا» أي مبرر
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال عسيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد ٧ اشهر من الاستخدام الفعلي و ٤ مليار جرعة لم يبقى للتوجس من لقاح كوفيد أي مبرر”، مضيفا أن كل الآثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى ولم يرصد أي شي خارج المتوقع، في المقابل مئات الآلاف من الأرواح انقذها الله بهذه اللقاحات”.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة أنه تم بفضل الله إعطاء أكثر من (27,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وبشأن تطورات كورونا أوضحت وزارة الصحة⁩ اليوم أنه تم تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله.

وتابعت الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل (1285) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374) حالة ولله الحمد.

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