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سائق متهور يعبر فوق الرصيف أثناء توقف الإشارة (فيديو)

سائق متهور يعبر فوق الرصيف أثناء توقف الإشارة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تهور قائد مركبة وعبوره فوق الرصيف أثناء توقف الإشارة متجاوزاً غيره من المركبات.

وأظهر المقطع الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، قيام قائد المركبة بتجاوز المركبات أمامه والعبور فوق الرصيف لتجاوز الإشارة المرورية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وطالب متداول المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة المارة للخطر.

وينصح خبراء قيادة السيارات عادة بالالتزام بقواعد المرور وتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والاهتمام بوسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية أو الوقوع في المخالفات، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

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