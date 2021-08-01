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«التعليم»: الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتَي اللقاح

«التعليم»: الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتَي اللقاح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضافت “الشهري” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”: “أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق”.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في بيان لها اليوم، أنها اتفقت مع وزارة الصحة على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممّن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على جرعتيْن من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيداً على الشراكة والتكامل بين وزارتَي التعليم والصحة استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، مشددة على أهمية سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 2021/8/29، حيث إن أقل مدة بين الجرعتيْن هي ثلاثة أسابيع.

وأشارت “التعليم” إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير اللقاحات وإتاحة المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

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