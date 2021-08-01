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«الغذاء والدواء» توضح الهدف من وضع «باركود» على عبوات الأدوية (فيديو)

«الغذاء والدواء» توضح الهدف من وضع «باركود» على عبوات الأدوية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج أنه لن يتم إلغاء طباعة الأسعار على الأدوية، وإنما سيتم وضع ملصق (باركود) يوضح السعر الفعلي للأدوية.

وأضاف “المفرج” في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” ، أن الحديث يدور حول طريقة عرض السعر على العبوة ، موضحاً أن القرار الصادر بشأن طباعة الأسعار يهدف إلى تحويل سعر العبوة من مطبوع إلى “بار كود”.

وأشار إلى أن الهدف من “الباركود” هو لمراعاة ارتفاع وانخفاض أسعار الأدوية دون أن تضطر الصيدليات إلى إعادة الأدوية مرة أخرى إلى المصنع لإعادة طباعة السعر الجديد .

وأكد أنه بدءاً من اليوم فإن مصانع الأدوية ملزمة بالقرار الجديد بوضع “الباركود” بدلاً من طباعة السعر.

 

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