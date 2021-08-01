«الغذاء والدواء» تضبط 660 منشأة مخالفة خلال 3 أشهر.. عقوبات مشددة

تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية في الربع الثاني من العام الحالي 2021م على المنشآت الخاضعة لإشرافها، 660 منشأة في جميع مناطق ومدن المملكة لمخالفتها أنظمة “الهيئة”.

وأوضحت “الهيئة” أنها خالفت 218 منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات المضبوطة على تلك المنشآت في عدم مطابقة البطاقة الغذائية للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ومزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فتُعاقب المنشآت المرتكبة تلك المخالفات بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، إضافةً إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يومًا و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.

ومن ضمن المنشآت التي ضبطتها “الهيئة” 232 مستودعاً ومكتباً علمياً للمستحضرات الصيدلانية، تمثلت أبرز مخالفاتها في عدم توفير مستحضر صيدلاني، وعدم التجاوب مع تعميم “الهيئة” الصادر برقم 66105/ع وتاريخ 1440/10/28هـ، والمتعلق بوجوب رفع بيانات النشرات الدوائية على نظام معلومات الأدوية (SDI).

وقد تصل عقوبة تلك المخالفات غرامة خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (180) يوماً و/أو إلغاء الترخيص، وذلك وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

كما ضبطت 40 منشأة بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مسجلة، وهو ما يعد مخالفًا لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية، وقد تصل عقوباته إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

وعاقبت “الهيئة” 170 منشأة لتداولها منتجات تجميلية غير مدرجة، وذلك وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، وقد تصل عقوبة تلك المنشآت إلى غرامة خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.