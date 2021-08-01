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إحباط تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة مُخبأة داخل إرسالية «كاكاو» (صور)

إحباط تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة مُخبأة داخل إرسالية «كاكاو» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت (8.735.000) حبة، وعُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية حبوب كاكاو.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن «حبوب كاكاو»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو.

وأضافت أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأكَّدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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