«التعليم»: «الصحة» ستوفر جرعتَي اللقاح للطلاب والمعلمين قبل بداية العام الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم ووزارة الصحة، على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا وأكثر، حيث أعلنت التعليم اتفاقها مع الصحة لحصول الطلبة ومنسوبيها على جرعتي اللقاح.

وقالت الصحة، إن التشديد الأخير يأتي استعدادًا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل وحفاظًا على سلامة المجتمع التعليمي.

وأكدت على ضرورة تلقي اللقاح كاملًا لجميع الطلاب والطالبات فوق 12 عامًا والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحثت الصحة، الفئات المشمولة على الإسراع بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، “لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021″، وذلك لإتاحة فرصة ثلاثة أسابيع فاصلة بينهما.

وتعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.