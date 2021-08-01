وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– كيميائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)