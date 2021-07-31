لتفادي مخاطر الجفاف.. نصيحة مهمة قبل شرب القهوة في الصيف

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، نصحة مهمة قبل شرب القهوة للوقاية من الجفاف ونقص المياه في الجسم، لاسيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، بشرب كأس من المياه قبل شرب القهوة في الصيف، خاصة أنه من المعروف أن القهوة من المشروبات المدرة للبول وبالتالي قد تسبب نقص المياه في الجسم، بحسب خبراء الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن من أعراض الجفاف في الصيف ما يلي:

• الشعور بالعطش.

• الشعور بالتعب.

• جفاف الفم والشفاه والعينين.

• بول أصفر داكن ورائحة قوية.

• التبول قليلاً.

وأشارت وزارة الصحة أن من أسباب الجفاف ونقص المياه في الجسم في الصيف ما يلي:

• الحمى.

• فرط التعرق.

• القيء.

• الإسهال.

• التبول الزائد.