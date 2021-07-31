اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ

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من المقرر أن تعلن جامعة الطائف اليوم الأحد، بمشيئة الله، عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.

ونوهت عمادة القبول والتسجيل إلى استمرار فترة تثبيت القبول 4 أيام ابتداء من يوم الأحد 22-12- 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25-12-1442هـ ، كما يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي ، مع ملاحظة عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة سيلغي قبول الطالب في الجامعة ، كما أن على الطلبة المقبولين في البكالوريوس فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية لضمان نزول المكافأة الشهرية ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل ، وأن يقوم الطالب بتسجيل جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14-1-1443هـ.

وأضافت الجامعة أنه سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3-1-1443هـ وإعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14-1-1443هـ .