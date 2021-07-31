شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «خميس مشيط»

تواصل – أحمد المحلي:



تشهد محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

وسجّل مراسل تواصل في منطقة عسير مقطعاً مصوراً يظهر هطول الأمطار بغزارة على أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.