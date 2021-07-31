بدءاً من الغد.. التحصين ضد كورونا شرط دخول مباني «البحوث العلمية والإفتاء»

تواصل – فريق التحرير:

اشترطت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول جميع مبانيها ابتداء من الأحد المقبل.

وقالت البحوث والإفتاء، عبر حسابها في “تويتر”: “ابتداءً من الأحد المقبل 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ، لدخول جميع مباني الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

كما أكدت وزارة الداخلية أن التحصين شرط دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.