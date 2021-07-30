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بالفيديو.. المتظاهرون يحرقون صورة لـ«خامنئي» أمام الحوزة العلمية في الأحواز

بالفيديو.. المتظاهرون يحرقون صورة لـ«خامنئي» أمام الحوزة العلمية في الأحواز
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، حرق صورة للمرشد الإيراني “علي خامنئي”أمام الحوزة العلمية في منطقة الأحواز بإقليم خوزستان الذي يشهد مظاهرات واسعة ضد النظام الإيراني.

وتتواصل المظاهرات المنددة بشحّ المياه في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران وندد المتظاهرون بإجراءات الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، وقد انتقلت المظاهرات إلى خارج حدود المحافظة التي تعاني موجة جفاف غير مسبوقة رغم ما تزخر به من ثروة نفطية، وفشلت محاولات من جانب السلطات لفضّ مظاهرات خوزستان بالقوة.

وردد المحتجون شعارات عدة أبرزها «يجب أن يرحل الملالي بقوتهم النارية»، و«الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي».

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