الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

4 آثار جانبية لتناول الدجاج يومياً.. تعرّف عليها

4 آثار جانبية لتناول الدجاج يومياً.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات :

قالت صحيفة تايمز أوف إنديا، أنه عادة ما يكون الدجاج عنصراً صحياً ومليئاً بالطاقة والبروتين ويوفر عددًا من العناصر الغذائية لجسم الإنسان.

وأوردت الصحيفة أهم الآثار الجانبية لتناول الدجاج بشكل يومي:

يمكن أن يزيد تناول الدجاج اليومي من نسبة الكوليسترول

قد لا يسهم تناول الدجاج بالطريقة الصحيحة في ارتفاع مستويات الكوليسترول؛ لكن إذا كان استهلاك الدجاج المقلي منتظمًا؛ فلا شك في أن مستوى الكوليسترول سيرتفع عندئذ، وقد وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن لحم الدجاج الأبيض زاد من مستويات الكوليسترول السيّئ بنفس طريقة تأثير اللحوم الحمراء، لذلك فمن الأفضل تناول الدجاج المشوي أو المسلوق للحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

الدجاج طعام عالي الحرارة

يعتبر الدجاج غذاء عالي الحرارة يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم الإجمالية، ونتيجة لذلك، فقد يعاني بعض الأشخاص من سيلان ورعاف دموي في الأنف خاصة خلال فصل الصيف. وتحدث مثل هذه المواقف بسبب الاستهلاك اليومي للدجاج، لذلك ينصح من يعاني من سيلان دموي في الأنف بعد تناول الدجاج بانتظام، أن يتناوله على فترات متباعدة.

زيادة الوزن

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن؛ لأن دجاج البرياني والدجاج بالزبدة والدجاج المقلي وغيرها الكثير، مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جدًا، ومن الأفضل تناولها على فترات متباعدة.

الارتباط بالتهابات المسالك البولية

يمكن أيضًا ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية. فوفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة من الإشريكية القولونية يمكن أن يسبب مجموعة من أنواع العدوى، منها التهاب المسالك البولية.

مواد ذات صلة

دراسة توضح كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى التهاب الكبد

دراسة توضح كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى التهاب الكبد

هل تشقق جلد المرفقين يشير إلى مرض معين؟.. أخصائية توضح

هل تشقق جلد المرفقين يشير إلى مرض معين؟.. أخصائية توضح

أفضل 5 مكملات غذائية ينبغي تناولها من أجل كبد صحي

أفضل 5 مكملات غذائية ينبغي تناولها من أجل كبد صحي

تحذير من خطورة إفراط الأطفال في تناول السكريات.. يسبب مرضاً خطيراً

تحذير من خطورة إفراط الأطفال في تناول السكريات.. يسبب مرضاً خطيراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>