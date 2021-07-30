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بعد تصريح وزير المالية.. محلل اقتصادي يتوقع: اقتربنا من مراجعة ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

بعد تصريح وزير المالية.. محلل اقتصادي يتوقع: اقتربنا من مراجعة ضريبة القيمة المضافة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المحلل الاقتصادي ثامر بن فهد السعيد، اقتراب الجهات المختصة بالمملكة من مراجعة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد تصريحات وزير المالية محمد الجدعان بأن اقتصاد المملكة تعافى بشكل كبير من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح السعيد خلال مداخلة مع برنامج نشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن وزير المالية محمد الجدعان، كان قد صرح من قبل بأن الضريبة تمت زيادتها للأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا، كما تطرق لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته في رمضان الماضي وقال إن الضريبة سوف تتم مراجعتها قريباً.

وأضاف “السعيد”: “تصريح وزير المالية بأن الاقتصاد تعافى يعطينا انطباع بأن المسببات زالت أو اقتربت من أن تزول، وأعتقد أننا سوف نسمع قريباً مراجعة لضريبة القيمة المضافة”.

وتابع قائلاً: “أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستنخفض ما بين 7% أو 8% بدلاً من 15%”.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد أمس الخميس، أن اقتصاد المملكة تعافى بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار “الجدعان” في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، إلى أن التحول الرقمي أسهم في استمرارية العمل خلال الجائحة، وتم نقل الخدمات الحكومية بسلاسة في التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وتقديم بيانات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة للجهات ذات العلاقة.

 

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