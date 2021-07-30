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متخصص بالاستشارات المرورية يقدم حلاً لمشاكل المرور في المملكة (فيديو)

متخصص بالاستشارات المرورية يقدم حلاً لمشاكل المرور في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور مساعد الربيش، متخصص بالاستشارات القانونية المرورية، على أن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة، يتمثل في وجود “مجلس أعلى للمرور”.

وقال “الربيش” في لقاء على قناة «الإخبارية»، إن المملكة لا تزال تعاني من الاختناقات المرورية، ولذلك فإن المسألة ليست فقط رصد المخالفات فالمواطن يحتاج إلى السيولة المرورية للوصول أسرع للمنزل والعمل.

وأكد المتخصص بالاستشارات القانونية المرورية أن المجلس الأعلى للمرور هو الحل الناجح لجميع المشاكل المرورية، وأن يترأسه أشخاص يستطيعوا اتخاذ القرارات السليمة.

 

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