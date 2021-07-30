«الطيران المدني» توضح تفاصيل السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة، وذلك تماشياً مع إعلان الجهات المختصة وتوصيات اللجان الصحية.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المسافرين حاملي التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة لمن استكمل تلقي جرعات إحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة.

وأكدت الهيئة على أهمية تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك على الرابط التالي :هنا.

وأوضحت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءاً من يوم الأحد 1442/22/12 هـ ، الموافق 2021/8/1 م .